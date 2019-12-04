Врезался в столб: в Нижнем Тагиле 18-летний водитель госпитализирован после ДТП
Сегодня, 21:46ПроисшествияФото: piwigo.1mediainvest.ru
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Сегодня на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний молодой человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобиль "Хендай Акцент" двигался со стороны Красного камня по мосту в сторону Выи. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в осветительный столб. Молодой человек доставлен в больницу, других пострадавших нет, сообщили Tagilcity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, осматривается место происшествия и транспортное средство.
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