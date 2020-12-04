На Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП

На Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП

Вчера, 22:48ПроисшествияPhoto: группа "Екатеринбург-Серов" во "Вконтакте"
Под Нижним Тагилом, на 172 километре Серовского тракта, произошла авария с участием нескольких машин.

ДТП случилось 4 декабря, около 18.00. 18-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомобилями Renault Duster и Ford, сообщает ТК «ОТВ» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

По словам свидетелей происходящего, водитель Kia Rio скончался на месте, а еще пятерых пострадавших, в число которых вошли дети 13-ти и 14-ти лет, медицинские сотрудники госпитализировали с травмами.

Как рассказал редакции TagilCity.ru один из очевидцев, на тракте образовалась продолжительная пробка. Навстречу ему попалась машины скорой медицинской помощи и МЧС.

Видимо, некоторые последствия аварии уже устранили,поделился мужчина.

На данный момент на месте происшествия находится полиция, которая выясняет причину дорожно-транспортного происшествия.

Video:группа "Екатеринбург-Серов" во "Вконтакте"

Напомним, 29 ноября на Серовском тракте произошло другое ДТП. Столкнулись большегруз и легковой автомобиль, водитель которого погиб на месте. Водитель Nissan не уступил дорогу большегрузу при выезде с прилегающей территории.

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