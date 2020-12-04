На Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП

ДТП случилось 4 декабря, около 18.00. 18-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомобилями Renault Duster и Ford, сообщает ТК «ОТВ» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.