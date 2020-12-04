На Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП

ДТП случилось 4 декабря, около 18.00. 18-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомобилями Renault Duster и Ford, сообщает ТК «ОТВ» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.
По словам свидетелей происходящего, водитель Kia Rio скончался на месте, а еще пятерых пострадавших, в число которых вошли дети 13-ти и 14-ти лет, медицинские сотрудники госпитализировали с травмами.
Как рассказал редакции TagilCity.ru один из очевидцев, на тракте образовалась продолжительная пробка. Навстречу ему попалась машины скорой медицинской помощи и МЧС.
Видимо, некоторые последствия аварии уже устранили,поделился мужчина.
На данный момент на месте происшествия находится полиция, которая выясняет причину дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, 29 ноября на Серовском тракте произошло другое ДТП. Столкнулись большегруз и легковой автомобиль, водитель которого погиб на месте. Водитель Nissan не уступил дорогу большегрузу при выезде с прилегающей территории.