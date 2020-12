На Урале суд вынес приговор растлившему внучек жены пенсионеру-педофилу

В Свердловской области Краснотурьинский городской суд вынес приговор мужчине, который растлил двух внучек своей жены.

3 декабря пенсионер получил 15 лет колонии строгого режима. Его обвинили по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), сообщается в картотеке суда. Пострадавшими по делу оказались две девочки семи и девяти лет. Свою вину он признавал лишь частично, сообщая о преступлении против одной из пострадавших,цитируют издание «Вечерний Краснотурьинск» слова прокурора Ольги Колоколовой. Изначально гособвинитель требовал, чтобы мужчина получил наказание на три года больше: 18 лет лишения свободы. Напомним, 28 октября в селе Абакаш Нижнесергинского района мужчина вошел в дом к соседке и «потрогал» 12-летнюю девочку. Мама девочки написала заявление в полицию. Она уверена, что сосед пытался домогаться до ее дочери. На Урале в селе мужчина зашел в дом к соседке и «потрогал» ее внучку

