На Урале суд вынес приговор растлившему внучек жены пенсионеру-педофилу

На Урале суд вынес приговор растлившему внучек жены пенсионеру-педофилу

Сегодня, 19:21ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области Краснотурьинский городской суд вынес приговор мужчине, который растлил двух внучек своей жены.

3 декабря пенсионер получил 15 лет колонии строгого режима. Его обвинили по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), сообщается в картотеке суда.

Пострадавшими по делу оказались две девочки семи и девяти лет.

Свою вину он признавал лишь частично, сообщая о преступлении против одной из пострадавших,цитируют издание «Вечерний Краснотурьинск» слова прокурора Ольги Колоколовой.

Изначально гособвинитель требовал, чтобы мужчина получил наказание на три года больше: 18 лет лишения свободы.

Напомним, 28 октября в селе Абакаш Нижнесергинского района мужчина вошел в дом к соседке и «потрогал» 12-летнюю девочку. Мама девочки написала заявление в полицию. Она уверена, что сосед пытался домогаться до ее дочери.

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