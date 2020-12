Под Нижним Тагилом из вагона-цистерны произошла утечка дизельного топлива

Под Нижним Тагилом, во время стоянки грузового состава, из вагона-цистерны случилось вытекание дизельного топлива, сообщает Нижнетагильская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 4 декабря на седьмом сортировочном пункте станции Невьянск Свердловской железной дороги. Течь топливо начало в месте крышки сливного люка. На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции, которые осмотрели вагон и установили, что течь устранена, путь не поврежден. Задержки поездов и пострадавший не наблюдалось. Также приехали сотрудники пожарно-спасательной части. Они определили, что угроза возгорания отсутствует. В результате, Уральский транспортный прокурор дал поручение Нижнетагильской транспортной прокуратуре провести проверку исполнения требований законодательства при перевозке опасных грузов. Напомним, 26 сентября у станции Благодать под Екатеринбургом сошел с рельс товарный состав. Шесть из восьми вагонов со щебнем перевернулись. Было повреждено свыше 100 метров железнодорожных путей. Под Нижним Тагилом перевернулся товарный поезд

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter