В Екатеринбурге из-за пожара спасатели эвакуировали жильцов 18-этажки

Вызов поступил на пульт оператора в 19.28. На площади пять квадратных метров горело имущество в квартире на 10 этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 200 человек, в том числе 60 детей. При пожаре никто не пострадал.
В тушении принимали участие четыре единицы специальной техники и 14 пожарных. В 19.49 ликвидировали открытое горение. К 21.00 завершилась проливка сгоревших конструкций.
Напомним, 30 ноября эвакуировали здание администрации Ленинского района в Нижнем Тагиле. В здании произошло задымление из-за замыкания электропроводки.