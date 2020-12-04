Вышел в магазин и лишился автомобиля: у тагильчанина сгорел «ВАЗ»

Сообщение о пожаре поступило 3 декабря в 19.08. Возле дома № 37 на улице Циолковского загорелся автомобиль.
Водитель отлучился в магазин и не заметил возгорания. Огонь увидели сотрудники торговой точки и вызвали пожарных.
Горение удалось ликвидировать самому владельцу и подоспевшим на помощь автолюбителям. Сгорел моторный отсек и салон транспортного средства. Предварительно причиной названо замыкание электропроводки.
Напомним, 19 ноября в Нижнем Тагиле за ночь сгорели два автомобиля: Volkswagen Polo и «ВАЗ-2112». Семь сотрудников МЧС и два пожарных автомобиля прибыли на место происшествия. С огнем удалось справиться за две минуты.