Вышел в магазин и лишился автомобиля: у тагильчанина сгорел «ВАЗ»

В центре Нижнего Тагила сгорел автомобиль «ВАЗ» пока владелец ходил в магазин, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Сообщение о пожаре поступило 3 декабря в 19.08. Возле дома № 37 на улице Циолковского загорелся автомобиль. Водитель отлучился в магазин и не заметил возгорания. Огонь увидели сотрудники торговой точки и вызвали пожарных. Горение удалось ликвидировать самому владельцу и подоспевшим на помощь автолюбителям. Сгорел моторный отсек и салон транспортного средства. Предварительно причиной названо замыкание электропроводки. Photo: Отдел надзорной деятельности Напомним, 19 ноября в Нижнем Тагиле за ночь сгорели два автомобиля: Volkswagen Polo и «ВАЗ-2112». Семь сотрудников МЧС и два пожарных автомобиля прибыли на место происшествия. С огнем удалось справиться за две минуты. В Нижнем Тагиле ночью сгорели две машины

Related news: В Нижнем Тагиле ночью сгорели две машины

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter