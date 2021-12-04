Горн пионера пострадал от рук тагильских вандалов на Вагонке

Горн пионера в сквере на Вагонке Нижнего Тагила в очередной раз стал жертвой вандалов. Фрагмент статуи на высоте трех метров повредили неизвестные. В настоящий момент скульптуру уже починили.

В Пионерском сквере Нижнего Тагила неизвестные уже второй раз покушаются на элемент одной из статуй. Объектом вандализма стал горн пионера, сообщает пресс-служба администрации города. По словам специалиста по реставрации скульптур Нижнетагильского музея изобразительных искусств Владимира Бекетова, именно этот элемент скульптуры очень тонкий, поэтому его легко сломать. Сейчас пионер как новенький, вновь радует посетителей парка, поделился реставратор. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Статуя находится на постаменте, а сам горн — примерно на высоте в три метра. Однако и это не остановило вандалов. На этой же неделе от действий вандалов пострадала и лисица на площади Танкостроителей. В администрации подчеркивают, что деньги на ремонт объектов культуры в парках и скверах города выделяются дополнительно из бюджета, а реставрацией занимаются подрядные организации. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к горожанам с просьбой о бережном отношении к арт-объектам. Градоначальник подчеркнул, что украшение общественных территорий требует серьезного финансирования. Напомним, тагильчане начали жаловаться на поведение детей и их родителей по отношению к скульптурам на площади Танкостроителей. Жители Нижнего Тагила возмущены порчей динозавров на Пихтовых горах детьми 2 Фото Тагильчане возмущены тем, что недавно установленные фигуры динозавров на Пихтовых горах, уже расшатаны детьми

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