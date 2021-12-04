Горный удар произошел в шахтерском поселке Черемухово в Свердловской области

Горный удар произошел в шахтерском поселке Черемухово в Свердловской области
Горный удар произошел в шахтерском поселке Черемухово в Свердловской области
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: Pixabay
Горный удар произошел в шахте Североуральского бокситового рудника в ночь с третьего на четвертое декабря.

Об этом писали в социальных сетях жители Североуральского городского округа. Дрожащая под ногами земля не на шутку встревожила свердловчан. У кого-то попадали тарелки, у кого-то мигал свет, перепугались дети и домашние животные.

Все ходуном, свет моргал, дети перепугались напрочь,пишет в одном из пабликов Вконтакте местная жительница.

В пресс-службе областного МЧС подтвердили, что на шахте «Черемуховская-Глубокая» минувшей ночью произошел горный удар. В ведомстве подчеркнули, что при этом никто не пострадал, и шахта продолжила свою работу в штатном режиме.

Горный удар — это внезапное быстропротекающее разрушение предельно напряжённой части массива полезных ископаемых, прилегающей к подземной горной выработке. Как правило, горные удары проявляются в краевых частях подготовительных и очистных выработок на глубинах свыше 120—150 метров.

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шахтаЧП
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