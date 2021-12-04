О выселении ФССП свердловчанина предупреждала, а его дочь и вовсе проживает с матерью

Судебные приставы рассказали свою версию произошедшего в Екатеринбурге выселения инвалида с ребенком. Например, Хлыбов уведомление получал, а вещи ему и вовсе предложили помочь перевезти. При этом данная квартира не является единственным жильем екатеринбуржца.

Инвалид Андрей Хлыбов из Екатеринбурга лишился не единственного жилья после выселения. Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, у мужчины есть другое жилище. А шестилетняя дочь должника после развода родителей проживает и зарегистрирована у своей матери. Несовершеннолетняя дочь должника не зарегистрирована в данной квартире, прописана по другому адресу и фактически проживает с матерью. Квартира, которую мужчина должен освободить по решению суда, не является для него единственным жильем, согласно ответу из регистрирующих органов, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе областного УФССП. В ведомстве говорят, что уведомления о выселении и изъятии жилплощади по решению суда Хлыбов получал неоднократно, поэтому мужчину выдворили в принудительном порядке. Инвалиду даже предлагали помочь перевести его личные вещи. Должник отказался назвать адрес, куда возможно было бы перевезти вещи. В связи с чем, в соответствии с законодательством, вещи должника, находящиеся в квартире, принадлежащей другому собственнику, были описаны в присутствии понятных, опечатаны и направлены на ответственное хранение в специализированную организацию. Должнику сообщен адрес ответственного хранения, где он может забрать свои вещи, сообщили редакции в ведомстве. Напомним, инвалида с шестилетней дочерью выдворили из квартиры в Екатеринбурге. Мужчина взял ссуду в банке под залог жилья. После того, как свердловчанин перестал платить по счетам, финансовая организация квартиру изъяла и продала. Вместе с инвалидом и его вещами. Одноногого инвалида с маленькой дочкой выселили из квартиры в Екатеринбурге

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