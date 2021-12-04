Одноногого инвалида с маленькой дочкой выселили из квартиры в Екатеринбурге

Одноногого инвалида с маленькой дочкой выселили из квартиры в Екатеринбурге
Одноногого инвалида с маленькой дочкой выселили из квартиры в Екатеринбурге
Сегодня, 12:27ПроисшествияФото: 1MI
Судебные приставы вскрыли квартиру инвалида Андрея Хлыбова в Екатеринбурге и выселили его с шестилетней дочкой.

Андрей вопреки инвалидности не один год занимался фермерством и взял в банке кредит на эти цели. Когда мужчина задолжал по выплатам, его жилье в областной столице было выставлено на торги по решению суда и продано. Два года назад Андрею на телефон пришло смс о том, что он больше не является хозяином своей жилплощади. Мужчина до последнего отказывался выселяться, но 3 декабря судебные приставы все-таки вскрыли квартиру и даже не дали инвалиду забрать свои вещи, когда тот приехал с дочкой из деревни, сообщает E1.

Как считают в пресс-службе УФССП, никаких прав должника нарушено не было, так как Хлыбову было вручено требование об исполнении судебного решения, и, раз он его проигнорировал, решение суда было исполнено в принудительном порядке. У самого Андрея несколько другой взгляд на сложившуюся ситуацию, ведь материалы дела были направлены им в Верховный суд, который еще не рассмотрел дело, а, значит, битва за жилье еще не закончена. Теперь, по словам мужчины, ему вместе с несовершеннолетней дочерью придется жить у его сына в однокомнатной квартире.

Материалы по теме:
инвалидУФССПвыселение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы