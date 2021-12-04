Одноногого инвалида с маленькой дочкой выселили из квартиры в Екатеринбурге

Андрей вопреки инвалидности не один год занимался фермерством и взял в банке кредит на эти цели. Когда мужчина задолжал по выплатам, его жилье в областной столице было выставлено на торги по решению суда и продано. Два года назад Андрею на телефон пришло смс о том, что он больше не является хозяином своей жилплощади. Мужчина до последнего отказывался выселяться, но 3 декабря судебные приставы все-таки вскрыли квартиру и даже не дали инвалиду забрать свои вещи, когда тот приехал с дочкой из деревни, сообщает E1.
Как считают в пресс-службе УФССП, никаких прав должника нарушено не было, так как Хлыбову было вручено требование об исполнении судебного решения, и, раз он его проигнорировал, решение суда было исполнено в принудительном порядке. У самого Андрея несколько другой взгляд на сложившуюся ситуацию, ведь материалы дела были направлены им в Верховный суд, который еще не рассмотрел дело, а, значит, битва за жилье еще не закончена. Теперь, по словам мужчины, ему вместе с несовершеннолетней дочерью придется жить у его сына в однокомнатной квартире.