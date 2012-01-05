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Житель Новосибирска застрелил шумного соседа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Новосибирска застрелил шумного соседа

5 января 2012, 11:19ПроисшествияВалерия Лошкарева
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