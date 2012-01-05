Житель Новосибирска застрелил шумного соседа
5 января 2012, 11:19ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Житель Новосибирска задержан по подозрению в убийстве соседа из травматического пистолета «Оса», сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.
По сведениям полицейских, в ночь со 2 на 3 января в квартире одного из жилых домов Октябрьского района города гуляла кампания — молодые люди выпивали, слушали музыку и танцевали, не давая уснуть соседу снизу.
35-летний мужчина решил разобраться с нарушителями самостоятельно: взяв с собой травматический пистолет «Оса», он поднялся к соседям и, после непродолжительной беседы на повышенных тонах, выстрелил в упор в 28-летнего хозяина квартиры. Тот от полученного ранения скончался на месте.
Свидетели сообщили о случившемся в правоохранительные органы и вскоре сотрудники местного отдела полиции задержали подозреваемого и изъяли у него орудие преступления.
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