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«Приставил нож к горлу ребенка»: в Нижнем Тагиле завершили расследование по факту разбойного нападения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Приставил нож к горлу ребенка»: в Нижнем Тагиле завершили расследование по факту разбойного нападения

5 января 2014, 11:35Происшествия
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