«Приставил нож к горлу ребенка»: в Нижнем Тагиле завершили расследование по факту разбойного нападения

12 сентября около 20 часов в полицию поступило сообщение о нападении на квартиру по ул. Новострой. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, руководители отдела полиции и Межмуниципального управления.

Было установлено, что около 18 часов 33-летняя женщина, проживающая в квартире на первом этаже, вернулась домой вместе с 5-летним сыном. Не успели они сесть за стол ужинать, как раздался звонок в домофон. Услышав мужской голос, хозяйка решила, что пришел брат, и открыла двери. Буквально через несколько секунд в прихожую буквально вломились двое мужчин, скрывавшие свои лица: сверху на глаза были натянуты капюшоны, а снизу – ворота свитеров. Женщина была ужасно напугана и попыталась спрятаться на кухне, где ужинал малыш.

Налетчики, один из которых был почти двух метров ростом, прошли следом. Они заставили женщину занавесить окна одеялами, чтобы с улицы ничего не было видно, сняли с веревки, где сушилось белье, детские кофты и перевязали ими лица, а затем достали из карманов новые в упаковке мужские носки и надели их на руки. Мужчины стали требовать отдать деньги, пистолет и показать, где находится сейф. Растерявшаяся женщина ничего не могла понять. Никакого сейфа в доме не было, тем более пистолета, о чем она сообщила нападавшим. Тогда «верзила» схватил с кухонного стола нож и стал угрожать женщине, потом приставлял оружие к горлу ребенка, шантажируя мать. Его подельник в это время тщательно обыскивал все комнаты. Чтобы женщина не смогла позвонить в полицию, разбойники забрали два ее сотовых телефона и «мобильник» ребенка.

Перевернув в квартире все вещи, преступники обнаружили в женской сумке в прихожей 35 тысяч рублей, приготовленные потерпевшей для оплаты кредита. На этом налетчики не успокоились, они вывели женщину вместе с ребенком в общий коридор и некоторое время водили по подъезду, заставляя звонить в соседние квартиры. Но никто не открыл двери.

Весь ужас продолжался почти два часа, пока домой не вернулись из сада родители женщины. Оказавшись в прихожей, супруги увидели жуткую картину: все перевернуто вверх дном, двое мужчин в масках и ужас в глазах дочери и малолетнего внука. Отец тут же бросился на защиту родных, а мать побежала к соседям вызывать полицию. После недолгой борьбы преступники спешно скрылись с места происшествия.

По словам исполняющей обязанности начальника следственного отдела № 3 подполковника юстиции Натальи Гильфановой, установить одного из нападавших удалось только спустя два месяца.

«Задержание его – это результат профессиональной работы оперативных сотрудников», - уверена Наталья Николаевна. При осмотре места происшествия сотовые телефоны женщины были найдены, а вот недорогой телефон мальчика исчез. Понятно, что никакой ценности для преступников он не представлял, но эта была тоненькая «ниточка», которая и помогла раскрыть тяжкое преступление.

24-летний молодой человек, неоднократно судимый за имущественные преступления, был хорошо знаком сотрудникам полиции: все преступления, в которых он принимал участие, совершались группой лиц, где парень, в силу своего слабого характера, всегда был ведомым. Он признался, что на преступление пошел в одежде своего брата, после чего все снял и выбросил на помойку. Брату объяснил, что одежда «засветилась» на грабеже, и в качестве компенсации отдал сотовый телефон, случайно забытый в кармане.

Далее уже оперативникам не составило труда установить и задержать второго участника разбойного нападения, того самого крепкого телосложения мужчину, который без каких-либо угрызений совести угрожал ножом малышу. Им оказался 23-летний безработный житель Тагилстроя, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (Разбой). В настоящее время оба арестованы. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.