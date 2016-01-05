В Нижнем Тагиле пропал подросток: поиски ведутся уже более 10 дней (ФОТО)

Силантьев Павел Витальевич (так зовут подростка) ушёл из детского дома ещё 26 декабря, около 10 часов. На нём была одета синяя болоньевая куртка, синие спортивные штаны, чёрная шапка и серые кроссовки.

Родители Павла скончались, сам он сирота. Ему 14 лет, и он учится в школе №72. О пропаже сообщил директор детского дома.

Это уже не первый раз, когда Павел покидает стены детского дома. Полиция прилагает все силы, чтобы найти мальчика и просит помочь неравнодушных тагильчан, ведь прошло уже 10 дней, а на улице стоят сильные морозы.

Если вы видели этого мальчика в любой из этих 10 дней, просьба сообщить об этом по телефону (3435) 97-69-32.