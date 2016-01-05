В Нижнем Тагиле пропал подросток: поиски ведутся уже более 10 дней (ФОТО)
5 января 2016, 11:55ПроисшествияДенис Таратонов
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Из нижнетагильского детского дома №6 пропал мальчик. Он потерялся ещё в прошлом году.
Сюжеты: Нижний Тагил
Силантьев Павел Витальевич (так зовут подростка) ушёл из детского дома ещё 26 декабря, около 10 часов. На нём была одета синяя болоньевая куртка, синие спортивные штаны, чёрная шапка и серые кроссовки.
Родители Павла скончались, сам он сирота. Ему 14 лет, и он учится в школе №72. О пропаже сообщил директор детского дома.
Это уже не первый раз, когда Павел покидает стены детского дома. Полиция прилагает все силы, чтобы найти мальчика и просит помочь неравнодушных тагильчан, ведь прошло уже 10 дней, а на улице стоят сильные морозы.
Если вы видели этого мальчика в любой из этих 10 дней, просьба сообщить об этом по телефону (3435) 97-69-32.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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