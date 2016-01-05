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В Таиланде арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать 8-летнюю россиянку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Таиланде арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать 8-летнюю россиянку

5 января 2016, 10:20ПроисшествияMaurice
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