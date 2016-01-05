В Таиланде арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать 8-летнюю россиянку
Девочка не пострадала благодаря постояльцам отеля, которые сбежались на ее крики о помощи.
Полиция Таиланда арестовала подозреваемого в попытке изнасилования восьмилетней девочки из России. Инцидент произошел 2 января в одном из отелей на острове Пхукет, к счастью, ребенок не пострадал.
Как заявляют родители ребенка, к юной туристке подошёл 30-летний Вуттхичай Сритхай и позвал её в соседнюю комнату. Там мужчина попытался изнасиловать девочку. Преступника спугнули постояльцы отеля, услышавшие крики ребенка, преступник сбежал через окно.
По словам главы местной полиции полковника Сомпонга Бунрата, эти показания подтверждаются данными камер видеонаблюдения. Он добавил, что ребенок не пострадал и прошел обследование в госпитале, передают РИА Новости.
Отмечается, что мужчине уже предъявлены обвинения в попытке изнасилования несовершеннолетней. В Посольстве РФ в Таиланде сообщили, что дипломаты активно помогают семье пострадавшей и потребуют наказания для виновного.