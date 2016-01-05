В Таиланде арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать 8-летнюю россиянку

Полиция Таиланда арестовала подозреваемого в попытке изнасилования восьмилетней девочки из России. Инцидент произошел 2 января в одном из отелей на острове Пхукет, к счастью, ребенок не пострадал.

Как заявляют родители ребенка, к юной туристке подошёл 30-летний Вуттхичай Сритхай и позвал её в соседнюю комнату. Там мужчина попытался изнасиловать девочку. Преступника спугнули постояльцы отеля, услышавшие крики ребенка, преступник сбежал через окно.

По словам главы местной полиции полковника Сомпонга Бунрата, эти показания подтверждаются данными камер видеонаблюдения. Он добавил, что ребенок не пострадал и прошел обследование в госпитале, передают РИА Новости.