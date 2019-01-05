Чернослив с наркотиками был найден при осмотре посылки в ИК-52 Камышловского района
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Родственник осужденного попытался передать 14 декабря в ИК-52 Камышловского муниципального района наркотические вещества. Пакетики с запрещенными средствами были спрятаны в черносливе.
Служебная собака отреагировала на посылку, которую попытался передать житель города Богдановича в ИК-52 Камышловского муниципального района.
Изъят 1 килограмм 115 граммов чернослива, в котором были найдены пакетики с 10 граммами запрещённого вещества коричневого цвета.
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Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Правоохранительные органы производят проверку по факту передачи наркотических веществ в исправительную колонию. Злоумышленнику грозит уголовное наказание, информирует пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
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