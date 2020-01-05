Несколько сел под Нижним Тагилом вновь остались без электричества

На место повреждения ЛЭП выезжали аварийно-восстановительные бригады. В села были направлены резервные источники энергоснабжения. Кроме того, используя резервные схемы, энергетики запитали социально значимые объекты в населенных пунктах.

Напомним, это уже второе отключение электроэнергии в пригороде Нижнего Тагила за последнее время. Первый раз без света в новогоднюю ночь остались три населенных пункта.