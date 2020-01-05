Несколько сел под Нижним Тагилом вновь остались без электричества
Сегодня, 10:47ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вечером, 4 января, из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи с напряжением 500 киловольт без электроэнергии остались поселки Серебрянка, Синегорский, Северка, село Верхняя Ослянка и деревня Нижняя Ослянка, где в общей сложности проживают 1668 человек, сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
На место повреждения ЛЭП выезжали аварийно-восстановительные бригады. В села были направлены резервные источники энергоснабжения. Кроме того, используя резервные схемы, энергетики запитали социально значимые объекты в населенных пунктах.
Напомним, это уже второе отключение электроэнергии в пригороде Нижнего Тагила за последнее время. Первый раз без света в новогоднюю ночь остались три населенных пункта.
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