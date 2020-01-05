В Санкт-Петербурге умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: Фонд Андрея Павленко
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Сегодня, 5 января, скончался петербургский хирург-онколог Андрей Павленко, который два года пытался победить рак желудка. Информация о смерти появилась на странице в Facebook его жены.
Напомним, болезнь у Андрея обнаружили в 2018 году. Не смотря на это, борясь с раком, он продолжал оперировать и консультировать пациентов. Хирург вышел на работу даже после операции по удалению желудка. Он вел личный блог и много общался с журналистами.
3 января на свой странице в Facebook он опубликовал прощальное послание к друзьям. По словам супруги Андрея, то, что болезнь не отступит стало понятно два месяца назад.
В день смерти Павленко издание «Такие дела» опубликовало его видеообращение, которое начинается словами: «Если вы смотрите это видео, значит меня нет в живых».
Видео
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Видео: Издание «Такие дела»
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