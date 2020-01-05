В Санкт-Петербурге умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

Напомним, болезнь у Андрея обнаружили в 2018 году. Не смотря на это, борясь с раком, он продолжал оперировать и консультировать пациентов. Хирург вышел на работу даже после операции по удалению желудка. Он вел личный блог и много общался с журналистами.

3 января на свой странице в Facebook он опубликовал прощальное послание к друзьям. По словам супруги Андрея, то, что болезнь не отступит стало понятно два месяца назад.

В день смерти Павленко издание «Такие дела» опубликовало его видеообращение, которое начинается словами: «Если вы смотрите это видео, значит меня нет в живых».