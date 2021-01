Под Екатеринбургом пожарные спасли двух заблудившихся лыжников

В лесах под Екатеринбургом заблудились два лыжника. Им удалось выбраться с помощью сотрудников МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

4 января два екатеринбуржца приехали на станцию Будка на электричке. Оттуда они на лыжах поехали в лесной массив. Около 18.30 они поняли, что заблудились, и позвонили в спасательную службу 112. Невьянская бригада спасателей связалась с заблудившимися мужчинами и с помощью навигатора помогла им выбраться к поселку Аять. Спустя полтора часа после вызова мужчины вышли к сотрудникам МЧС. Медицинская помощь не понадобилась любителям отдыха на лыжах. Далее они самостоятельно направились домой в Екатеринбург. В спасательной операции были задействованы силы трех пожарных и одного полицейского. Напомним, в Свердловской области сотрудники ГИБДД вытащили из кювета автомобиль семейной пары. По информации пресс-службы ГУ МВД, мужчина ехал за рулем уставшим, из-за чего допустил занос. С помощью троса патрульный автомобиль вытащил транспортное средство. В Свердловской области инспекторы ГИБДД вытащили из кювета автомобиль семейной пары

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter