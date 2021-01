В Нижнем Тагиле местный житель нашел пистолет, который во время несения службы полицейская потеряла в парке «Народный».

Табельное оружие мужчина обнаружил спустя пять дней после потери сотрудницей полиции. Пистолет он обнаружил в сугробе, недалеко от парка, пишет «КП-Екатеринбург». Напомним, заряженный пистолет был потерян 29 декабря. По данному факту была назначена служебная проверка. В Нижнем Тагиле сотрудница полиции во время дежурства потеряла табельное оружие

