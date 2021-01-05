В Нижнем Тагиле сгорели автомобиль и гараж

5 января в 02.19 на пульт оператора поступил вызов с сообщением о пожаре. На площади 160 квадратных метров загорелась крыша гаража на улице Западная в Нижнем Тагиле. Кроме того, в огне пострадал автомобиль Renault.
Для борьбы с пламенем на место прибыли 18 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. С огнём удалось справиться к 02.52, проливка сгоревших конструкций была завершена в 04.25.
Напомним, в Свердловской области за новогодние праздники случилось 35 пожаров, среди них девять - в Нижнем Тагиле. На имя главы города Отдел надзорной деятельности отправил предложение о введении особого пожарного положения.