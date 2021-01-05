В Нижнем Тагиле сгорели автомобиль и гараж

В Нижнем Тагиле сгорели автомобиль и гараж

Сегодня, 12:01ПроисшествияPhoto: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В Нижнем Тагиле при пожаре пострадала кровля гаража и сгорел автомобиль Renault, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

5 января в 02.19 на пульт оператора поступил вызов с сообщением о пожаре. На площади 160 квадратных метров загорелась крыша гаража на улице Западная в Нижнем Тагиле. Кроме того, в огне пострадал автомобиль Renault.

Для борьбы с пламенем на место прибыли 18 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. С огнём удалось справиться к 02.52, проливка сгоревших конструкций была завершена в 04.25.

Напомним, в Свердловской области за новогодние праздники случилось 35 пожаров, среди них девять - в Нижнем Тагиле. На имя главы города Отдел надзорной деятельности отправил предложение о введении особого пожарного положения.

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