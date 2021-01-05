В Нижнем Тагиле женщина перебегала дорогу на «красный» и угодила под автобус

ДТП произошло 4 января в 18.00 на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту ГГМ-Рудник, при повороте сбил женщину, которая пересекала проезжую часть на «красный», сообщает Отел пропаганды ГИБДД.