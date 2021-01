В Нижнем Тагиле женщина перебегала дорогу на «красный» и угодила под автобус

В Нижем Тагиле женщина попала под колеса автобуса, перебегая перекресток на запрещающий сигнал светофора.

ДТП произошло 4 января в 18.00 на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту ГГМ-Рудник, при повороте сбил женщину, которая пересекала проезжую часть на «красный», сообщает Отел пропаганды ГИБДД. Водитель автобуса, 1971 года рождения, заметил женщину и применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось. Мужчина имеет стаж вождения 28 лет. В результате происшествия женщина была госпитализирована на «скорой» с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, переломом левого локтевого отростка, перелом правой подвздошной кости. Причины ДТП устанавливаются. Напомним, 4 января сообщалось о ДТП в Новоуральске. Водитель «ВАЗ-2111» врезался в стену торгового центра, чуть не сбив двоих пешеходов. После происшествия водитель скрылся с места происшествия. На Урале водитель влетел в стену, чуть не сбил пешеходов и уехал с места происшествия

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter