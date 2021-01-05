В Нижнем Тагиле женщина перебегала дорогу на «красный» и угодила под автобус

В Нижнем Тагиле женщина перебегала дорогу на «красный» и угодила под автобус

Сегодня, 10:35ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижем Тагиле женщина попала под колеса автобуса, перебегая перекресток на запрещающий сигнал светофора.

ДТП произошло 4 января в 18.00 на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту ГГМ-Рудник, при повороте сбил женщину, которая пересекала проезжую часть на «красный», сообщает Отел пропаганды ГИБДД.

Водитель автобуса, 1971 года рождения, заметил женщину и применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось. Мужчина имеет стаж вождения 28 лет.

В результате происшествия женщина была госпитализирована на «скорой» с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, переломом левого локтевого отростка, перелом правой подвздошной кости.

Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, 4 января сообщалось о ДТП в Новоуральске. Водитель «ВАЗ-2111» врезался в стену торгового центра, чуть не сбив двоих пешеходов. После происшествия водитель скрылся с места происшествия.

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