53-летний мужчина с испорченными зубами разыскивается в Нижнем Тагиле

53-летний мужчина с испорченными зубами разыскивается в Нижнем Тагиле
53-летний мужчина с испорченными зубами разыскивается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: 1MI

Полиция ищет 53-летнего мужчину в Нижнем Тагиле

Полицейские отдела № 16 разыскивают Михаила Алексеевича Кривошеева, родившегося 17 апреля 1968 года. Мужчина перестал выходить на связь в 2019 году.

С заявлением в правоохранительные органы в ноябре 2021 года пришла его сестра из Саранска. Она рассказала, что мужчина жил в Тагиле, однако с 2019 года связь с ним прервалась. В процессе проверки стало известно, что у гражданина нет постоянного места жительства. Предполагается, что он ведет асоциальный образ жизни, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как было установлено, с 2019 года до середины лета 2020 года мужчина проживал у своего знакомого в саду Тимирязева, после чего скрылся. В день пропажи на гражданине была черная куртка, грязные синие джинсы и темные резиновые сапоги. Его рост 180 — 185 сантиметров, носит коротко-стриженные волосы рыжего цвета. Из особых примет выделяются испорченные зубы и шрам на животе после операции.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить в отдел № 16: 8(3435) 97-64-02 или по телефону 02.

Фото:МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, 30-летний Кирилл Жилин, который разыскивался в поселке Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым. Мужчина пропал накануне Нового года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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