53-летний мужчина с испорченными зубами разыскивается в Нижнем Тагиле

Как было установлено, с 2019 года до середины лета 2020 года мужчина проживал у своего знакомого в саду Тимирязева, после чего скрылся. В день пропажи на гражданине была черная куртка, грязные синие джинсы и темные резиновые сапоги. Его рост 180 — 185 сантиметров, носит коротко-стриженные волосы рыжего цвета. Из особых примет выделяются испорченные зубы и шрам на животе после операции.