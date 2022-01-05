Протесты продолжаются в Казахстане после отставки правительства

Протесты продолжаются в Казахстане после отставки правительства
Протесты продолжаются в Казахстане после отставки правительства
Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: 1MI

В Казахстане народ протестует против власти

На территории Алма-Аты продолжаются народные протесты, вызванные повышением стоимости на сжиженный газ. Ранее народ смог добиться отставки правительства.

В западной части города по дороге идут несколько сотен горожан. Они уже добрались от проспекта Райымбека до улицы Толе би и свернули в сторону центра города, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Также акции проходят и в других города: Жанаозене и Семипалатинске. В первом населенном пункте люди хотят добиться смены власти, проведения народных выборов акимов, возвращения Конституции 1993 года и отказа от преследования гражданских активистов, пишет Orda.kz. В мероприятии приняли участие примерно 12 тысяч граждан. Также они хотят добиться возвращения мобильного интернета.

Протестные акции проходят и ночью, сообщает МВД республики. Результатом митингов стало перекрытие дорог, также происходят нападения на стражей порядка. В Алма-Ате, Шымкенте и Таразе люди напали на акиматы — районные администрации, и выбили стекла с дверьми. Граждане бросали камни, бутылки и палки. Ранения получили 95 полицейских, задержали свыше 200 человек.

Напомним, в конце декабря стало известно, что пикет против установки барельефа Иосифа Сталина в Екатеринбурге провели активисты организации «Мемориал», которая признана в России иностранным агентом.

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