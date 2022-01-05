Протесты продолжаются в Казахстане после отставки правительства

Также акции проходят и в других города: Жанаозене и Семипалатинске. В первом населенном пункте люди хотят добиться смены власти, проведения народных выборов акимов, возвращения Конституции 1993 года и отказа от преследования гражданских активистов, пишет Orda.kz. В мероприятии приняли участие примерно 12 тысяч граждан. Также они хотят добиться возвращения мобильного интернета.