Пьяный мужчина выкинул собаку с четвертого этажа в свердловском поселке

Об инциденте рассказал один из местных жителей в группе «Подслушано Рефтинский» «ВКонтакте». По его словам, происшествие случилось 2 января. Убитая собака была маленькой и агрессивной. Перед тем, как выбросить животное, мужчина издевался над ним, поскольку соседи слышали визги. В результате собака скончалась, лежа в сугробе.