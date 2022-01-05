Пьяный мужчина выкинул собаку с четвертого этажа в свердловском поселке

Об инциденте рассказал один из местных жителей в группе «Подслушано Рефтинский» «ВКонтакте». По его словам, происшествие случилось 2 января. Убитая собака была маленькой и агрессивной. Перед тем, как выбросить животное, мужчина издевался над ним, поскольку соседи слышали визги. В результате собака скончалась, лежа в сугробе.
По словам гражданина, в квартире две собаки и кошка проживали вместе со своей хозяйкой, однако она не так давно умерла. Животные остались с ее сожителем, злоупотребляющим алкоголем.
Напомним, 2 января стало известно, что тагильчанка обратилась к спасателям и сообщила о собаке, которая скулит в подвале дома.