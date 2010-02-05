На Среднем Урале в 2009 году возбуждено 19 уголовных дел в коммунальной сфере
5 февраля 2010, 16:46ПроисшествияArtem
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Об этом заявлено на совещании в управлении Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе управления, выявлены хищения со стороны руководства управляющих компаний, а также большой объем задолженности предприятий ЖКХ за поставленные энергоресурсы. Серьезное положение на рынке управления многоквартирными домами сохраняется и в 2010 году. Так, в ходе проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры, выявлены грубые нарушения законности в работе двух управляющих компаний Екатеринбурга, которые незаконно получили с горожан в общей сложности более 40 миллионов рублей. С жильцов обслуживаемых домов необоснованно взималась завышенная плата за освещение придомовых территорий и подъездов, отмечает ИТАР-ТАСС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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