На Среднем Урале в 2009 году возбуждено 19 уголовных дел в коммунальной сфере

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе управления, выявлены хищения со стороны руководства управляющих компаний, а также большой объем задолженности предприятий ЖКХ за поставленные энергоресурсы. Серьезное положение на рынке управления многоквартирными домами сохраняется и в 2010 году. Так, в ходе проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры, выявлены грубые нарушения законности в работе двух управляющих компаний Екатеринбурга, которые незаконно получили с горожан в общей сложности более 40 миллионов рублей. С жильцов обслуживаемых домов необоснованно взималась завышенная плата за освещение придомовых территорий и подъездов, отмечает ИТАР-ТАСС.