Авария в Нижнем Тагиле: грузовик не уступил легковому автомобилю
5 февраля 2014, 16:20Происшествия
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Сегодня утром в Нижнем Тагиле по дороге на поселок Северный произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал пользователь.
Вот что он сообщает:
На северном шоссе в сторону посёлка Северный, напротив Уралхимпласта примерно в 10 утра произошло ДТП. 2 человека пострадали.
Выяснилось, что участниками ДТП стали автомобили – Lada Priora и грузовой автомобиль Scania. Начальник Отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт пояснил TagilCity.ru:
Водитель автомашины Scania, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и допустил столкновение с Priora. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы в тяжелом состоянии.
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