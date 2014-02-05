Авария в Нижнем Тагиле: грузовик не уступил легковому автомобилю

Вот что он сообщает:

На северном шоссе в сторону посёлка Северный, напротив Уралхимпласта примерно в 10 утра произошло ДТП. 2 человека пострадали.

Водитель автомашины Scania, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и допустил столкновение с Priora. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы в тяжелом состоянии.