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Авария в Нижнем Тагиле: грузовик не уступил легковому автомобилю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария в Нижнем Тагиле: грузовик не уступил легковому автомобилю

5 февраля 2014, 16:20Происшествия
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