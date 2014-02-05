Легкие деньги и бесплатный алкоголь: в Нижнем Тагиле два парня взломали магазин на Вые

В ходе поисков сотрудники полиции обнаружили и задержали двух молодых людей – 19 и 20 лет. Один уже был судим за аналогичное преступление, а в отношении второго - уголовное дело по пяти эпизодам находится в производстве в следственном отделе. Побеседовав с нарушителями, сотрудники полиции получили признательные показания.

Парни рассказали, что просто прогуливались по ночному городу и вдруг решили раздобыть легких денег. Так, магазин на Фрунзе оказался первым на их пути. Взломав входную дверь, грабители проникли в помещение, где взяли кассовый аппарат, две бутылки виски и коньяка. Алкоголь товарищи распили, а деньги потратили на личные нужды.

В настоящее время молодые люди задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации. По данному факту в отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В ближайшее время они будут представлены в суд, где решится вопрос о заключении их под стражу сообщает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.