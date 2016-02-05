Продолжая традиции тагильских таксистов: в Тюмени «зайца» заставили умыться зеленкой (ВИДЕО)
5 февраля 2016, 15:50Происшествия
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Все происходящее было снято на камеру мобильного телефона.
В интернете появилось видео, в котором тюменские таксисты заставили умыться зеленкой пассажира, который отказался платить за проезд. На видеохостинге YouTube видео собрало уже 2 тысячи просмотров.
Свидетели происходившего сообщили, что молодой человек не имел денег, чтобы заплатить за проезд и пытался сбежать. Однако отпускать пассажира водитель был не намерен. Он вызвал на подмогу других водителей такси по рации, после чего они начали охотиться на «зайца». В скором времени его поймали. В качестве наказания молодого человека заставили умыть лицо зеленкой.
Подобный случай был в 2015 году и в Нижнем Тагиле. Тогда водители такси раздели пассажиров и облили зеленкой.
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