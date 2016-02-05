Продолжая традиции тагильских таксистов: в Тюмени «зайца» заставили умыться зеленкой (ВИДЕО)

Свидетели происходившего сообщили, что молодой человек не имел денег, чтобы заплатить за проезд и пытался сбежать. Однако отпускать пассажира водитель был не намерен. Он вызвал на подмогу других водителей такси по рации, после чего они начали охотиться на «зайца». В скором времени его поймали. В качестве наказания молодого человека заставили умыть лицо зеленкой.