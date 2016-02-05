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В Екатеринбурге был осужден убийца и насильник по кличке «Гуфи»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге был осужден убийца и насильник по кличке «Гуфи»

5 февраля 2016, 17:00Происшествия
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