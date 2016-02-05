В Екатеринбурге был осужден убийца и насильник по кличке «Гуфи»

26-летний житель Екатеринбурга Роман Епаркин был признан виновным в убийстве женщин в Екатеринбурге и Москве и одном изнасиловании.

Убийца получил свое прозвище «Гуфи» из-за футболки, на которой был изображен одноименный персонаж мультфильмов. Она была надета на нем в день первого убийства.

Было установлено, что летом 2014 года мужчина посетил один из ночных клубов Екатеринбурга. Там он познакомился с девушкой. После чего она пригласила Епаркина к себе домой. Дома они поссорились. В следствии чего мужчина схватил нож и нанес почти 50 ударов девушке. От полученных ранений она скончалась. В это же время в квартире находилась еще одна девушка. Это была сестра убитой. Ранив ее в щеку ножом, после чего, угрожай расправой, изнасиловал.

После совершенных преступлений Епаркин пытался сбежать. Он уехал из Екатеринбурга в Москву. Там совершил второе убийство. Его второй жертвой также стала женщина.

Однако убийцу все же поймали. В Москве его осудили по двум статьям – «убийство» и «кража с проникновением». Вскоре «Гуфи» отправился обратно в Екатеринбург, где его ждал второй суд. Следствию удалось доказать причастность Епаркина к преступлениям, совершенным и в уральской столице. Убийца полностью признал свою вину.

Суд приговорил «Гуфи» к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима и выплате компенсации потерпевшей размером в 3 миллиона рублей.