В Екатеринбурге экскаваторщик вывалил снег на 10-летнюю девочку

Во время уборки снега на территории близ жилых домов экскаваторщик вывалил снег на ребенка. 10-летняя девочка играла неподалеку от места уборки. Водитель уборочной машины не заметил ее, что привело к данному инциденту.

Девочка была погребена под снегом какое-то время. Бригаду скорой помощи не пришлось долго ждать. Врачи диагностировали у ребенка удушье от долгого прибывания под снегом. Вскоре ее увезли на карете скорой помощи в больницу.

На место несчастного случая прибыл заместитель прокурора для выяснения причин произошедшего. По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действий работника, причинившим травму ребенку.

Контроль над ходом проверки взяло на себя руководство прокураторы Свердловской области.