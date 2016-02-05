В Нижнем Тагиле поезд сбил сидевшую на путях пожилую женщину
Вчера поздно вечером на железной дороге Нижнего Тагила произошло несчастье. Под поезд попала пожилая женщина. Она погибла.
Инцидент произошел в одиннадцатом часу вечера. В Линейном ОВД Управления на транспорте сообщили, что погибшая сидела между рельсами:
На железнодорожном перегоне между станциями Смычка и Заводская в железнодорожной колее сидела женщина. Она была смертельно травмирована грузовым поездом. Машинист поезда принял меры для предотвращения наезда, но его исключить не удалось, так как состав был длинным и обладал высокой инерцией. Предположительно, женщина находилась в состоянии опьянения. Её личность не установлена. Проводится доследственная проверка, работа направлена на установление личности женщины рассказал журналисту TagilCity.ru начальник штаба Дмитрий Тарасов.
Летом прошлого года в Нижнем Тагиле мужчина попал под поезд. Это произошло недалеко от конечной остановки автобусов на улице Вогульская.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru