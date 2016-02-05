В Нижнем Тагиле раскрыт грабеж, произошедший в июле 2015 года

Случилось данное событие в конце июля 2015 года. Под утро 34-летняя жительница Гальянки, отведя своего сына в садик, пошла на работу. Проходя мимо дома по улице Захарова, она почувствовала, как из ее заднего кармана кто-то вытаскивает сотовый телефон. Женщина схватила за руку вора, но тот вырвался и скрылся в неизвестном направлении. Телефон, который похитили, стоит порядка 5000 рублей.

Сотрудникам полиции раскрыть данное дело не удалось, так как показания свидетелей было недостаточным. Однако в ходе следствия полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения из ближайших магазинов. На одной из записей было видно, как из магазина вышел мужчина средних лет. Заприметив женщину, у которой из кармана торчал сотовый телефон, незнакомец выхватил его и скрылся, в ближайших дворах.

Было возбужденно уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

По словам майора Сергея Крючкова, начальника отдела полиции №20, оперативным путем было выявлено, что в последнее время похищенный телефон стали активно использовать, вставляя в него sim-карту на имя некого 34-летнего абонента. Вскоре 3 февраля 2016 года сыщики пригласили мужчину в отделение, где потерпевшая опознала данного мужчину. Тот не стал ничего отрицать и признался в краже.

Задержанным оказался житель Гальяно-Горбуновского массива, он нигде не работает. Ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мелких имущественных преступлений. Похищенный телефон мужчина продал неизвестному лицу.

Подозреваемый в содеянном преступлении сейчас под подпиской о невыезде и проверяется на причастность к остальным похожим происшествиям на территории Нижнего Тагила. На данный момент, опираясь на текущие санкции по статье за содеянное, мужчине грозит лишение свободы сроком до 4 лет.