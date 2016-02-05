В Нижнем Тагиле в столкновении маршруток на Малой Кушве пострадали две женщины (ФОТО)

Вчерашний день был днём совпадений. Как уже знают читатели портала TagilCity.ru, вчера на Южном въезде в Нижний Тагил столкнулись два автомобиля марки Hyundai Solaris. В том ДТП пострадали две женщины. За 45 минут до этого, на улице Кушвинская произошла похожая авария, но с участием пассажирских «Газелей».

Маршрутное такси, управляемое 35-летим мужчиной, двигалось от вокзала в сторону ЦГБ №1 по маршруту №57. У дома №5 на улице Кушвинская водитель не сориентировался и врезался в пассажирскую «Газель», которая ехала в обратную сторону по маршруту №58.

В этом столкновении не повезло представительницам прекрасной половины человечества, находившимся в салонах автомобилей. Впрочем, ничего серьёзного не случилось, были получены незначительные травмы. Одна женщина ударила голень, вторая — грудную клетку. После осмотра обе они были отпущены домой.