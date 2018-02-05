60-летний мужчина погиб в пожаре на Руднике в Нижнем Тагиле

Вечером 2 февраля на улице Чаплыгина в Нижнем Тагиле произошел пожар. Горело имущество в квартире в 2-х этажном жилом доме. В процессе тушения огня в одной из комнат был найден 60-летний хозяин жилья, который получил ожоги, но был еще жив.

Для госпитализации пострадавшего поместили в машину скорой помощи, но помочь ему врачи не успели. Мужчина скончался по пути в больницу.

Из-за возгорания были уничтожены личные вещи хозяина и мебель в квартире, огнем было объято 4 кв.м. площади. Ликвидировать открытое пламя удалось через 5 минут. По предварительной версии спасателей, владелец квартиры был в нетрезвом состоянии, курил в постели и не потушил сигарету, что и стало причиной пожара. Сейчас по факту возгорания проводится проверка, пишет ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО.