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60-летний мужчина погиб в пожаре на Руднике в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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60-летний мужчина погиб в пожаре на Руднике в Нижнем Тагиле

5 февраля, 18:30Происшествия
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