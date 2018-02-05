Кровавое убийство произошло в многоэтажном доме в Екатеринбурге

О подозрительном человеке с окровавленными руками сообщила местная жительница. Выяснилось, что квартира сдаётся в аренду, личность собственника уже установили. Когда люди вошли в квартиру, они обнаружили следы крови, ведущие в одну из комнат. Из-под дивана виднелись ноги мужчины.

На место выезжали несколько машин полиции. Правоохранители проследовали к месту происшествия в бронежилетах и касках.

Мужчину, который забегал в лифт с окровавленными руками, запечатлили камеры видеонаблюдения. Его разыскивают.

Предварительно известно, что произошло бытовое преступление: один жилец убил другого.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. На месте работали специалисты. Они осматривали место происшествия и опрашивали очевидцев, передаёт «E1.ru».