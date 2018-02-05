Нетрезвый водитель в Екатеринбурге сбил пожилого мужчину с детской коляской

Известно, что водитель был за рулём иномарки Mercedes. Он проехал на красный сигнал светофора, в это время по пешеходному переходу шли пожилые мужчина и женщина. Удар пришёлся на мужчину: когда он падал, коляска упала вместе с ним. По словам родителей, которые приехали на место происшествия, ребенок не пострадал.

Пострадавший мужчина получил серьёзные травмы. По информации ГИБДД, у него перелом грудного отдела позвоночника и травма головы.

Водитель, нарушивший ПДД, скрылся с места происшествия, пишет «E1.ru». Однако перед тем, как сбить екатеринбуржца, он стукнул иномарку Skoda Oktavia, которая пропускала автомобили на повороте. Водитель Mercedes потерял на месте аварии регистрационный знак, что помогло дорожным полицейским «по горячим следам» поймать нарушителя.

Это был 23-летний молодой человек. В момент аварии он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.