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Гончарная мастерская сгорела в Нижних Таволгах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Masterskaya pozhar

Гончарная мастерская сгорела в Нижних Таволгах

Сегодня, 19:38ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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