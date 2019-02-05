Гончарная мастерская сгорела в Нижних Таволгах
Сегодня, 19:38ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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4 февраля в Нижних Таволгах произошел пожар в гончарной мастерской.
Дом, расположенный на улице Куйбышева, загорелся утром 4 февраля. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Работники гончарной мастерской покинули дом самостоятельно, когда почувствовали запах гари.
В тушении пожара были задействованы 17 огнеборцев и четыре спецмашины. В пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Активисты через соцсети объявили о сборе денег на восстановление мастерской.
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