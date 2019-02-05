Обвиняемый в даче взятки водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом

По версии правоохранительных органов, 14 ноября 2018 года водитель «Лады Гранты» управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он был остановлен на улице Ленина, 3 сотрудниками ГИБДД. Житель отказался проходить медосвидетельствование и предложил инспектору 20 тысяч рублей за сокрытие правонарушения.

Сотрудник Госавтоинспекции отказался от взятки и сообщил о данном факте в МВД РФ «Каменск-Уральский».