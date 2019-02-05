Обвиняемый в даче взятки водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом
Сегодня, 18:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Обвиняемый в даче взятки сотруднику ГИБДД водитель из Каменска-Уральского может получить до 8 лет лишения свободы со штрафом в виде 30-кратной суммы взятки, а также лишиться прав на управление автомобилем.
По версии правоохранительных органов, 14 ноября 2018 года водитель «Лады Гранты» управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он был остановлен на улице Ленина, 3 сотрудниками ГИБДД. Житель отказался проходить медосвидетельствование и предложил инспектору 20 тысяч рублей за сокрытие правонарушения.
Сотрудник Госавтоинспекции отказался от взятки и сообщил о данном факте в МВД РФ «Каменск-Уральский».
Водитель признал свою вину, ему грозит до восьми лет тюрьмы и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки, а также лишение права управлять автомобилем на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей