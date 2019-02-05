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Центробанк выявил признаки вывода активов из «Тагилбанка» на сумму 104 млн руб.
Сюжеты:
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Центробанк выявил признаки вывода активов из «Тагилбанка» на сумму 104 млн руб.

Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: pixabay.com
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