Центробанк выявил признаки вывода активов из «Тагилбанка» на сумму 104 млн руб.

Центробанк обследовал финансовое состояние тагильского банка и выявил в действиях сотрудников учреждения признаки вывода активов. По предварительной версии ЦБ, «Тагилбанк» заключал сделки по отчуждению жилья с организациями, которые имели сомнительную платёжеспособность или с фирмами, которые не могли выполнить обязательства перед банком.