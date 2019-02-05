Центробанк выявил признаки вывода активов из «Тагилбанка» на сумму 104 млн руб.
Центробанк провел обследование финансового состояния «Тагилбанка» и выявил признаки выводов активов на сумму 104 миллионов рублей.
Центробанк обследовал финансовое состояние тагильского банка и выявил в действиях сотрудников учреждения признаки вывода активов. По предварительной версии ЦБ, «Тагилбанк» заключал сделки по отчуждению жилья с организациями, которые имели сомнительную платёжеспособность или с фирмами, которые не могли выполнить обязательства перед банком.
По итогам обследования, «Тагилбанк» подозревается в выводе 104 миллионов рублей. В документе ЦБ говорится, что обязательств перед кредиторами у банка на 1 миллиард 142 миллиона рублей, а активы банка стоят 1 миллиард 38 миллионов рублей.
Итоги финансового обследования направлены ЦБ в Генпрокуратуру, СКР и следственный департамент МВД РФ, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости