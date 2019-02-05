Убивший мужчину екатеринбуржец приговорен к 10 годам лишения свободы

В начале февраля 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в садовом доме СНТ «Вишенка». В это же время в доме гостил 42-летний мужчина. Между мужчинами разгорелся конфликт, и пьяный екатеринбуржец ударил ножом в сердце гостя. Пострадавший мужчина умер на месте.