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Убивший мужчину екатеринбуржец приговорен к 10 годам лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убивший мужчину екатеринбуржец приговорен к 10 годам лишения свободы

Сегодня, 20:36ПроисшествияФото: pixabay.com
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