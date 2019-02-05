Убивший мужчину екатеринбуржец приговорен к 10 годам лишения свободы
Сегодня, 20:36ПроисшествияФото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга получил 10 лет колонии строгого режима за убийство 42-летнего мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
В начале февраля 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в садовом доме СНТ «Вишенка». В это же время в доме гостил 42-летний мужчина. Между мужчинами разгорелся конфликт, и пьяный екатеринбуржец ударил ножом в сердце гостя. Пострадавший мужчина умер на месте.
Злоумышленник положил труп мужчины на одеяло и оттащил его на тропинку, которая пролегала за территорией сада.
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Суд приговорил екатеринбуржца к 10 годам колонии строгого режима и обязал выплатить 500 тысяч рублей за причиненный моральный и материальный вред, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
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