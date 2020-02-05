«Накопал снарядов». На Урале в доме уголовника-рецидивиста нашли склад боеприпасов

В частном доме в селе Верхняя Синячиха (Свердловская область) найден склад боеприпасов. Артиллерийские снаряды хранил в своем доме уголовник-рецидивист.

Информация о находке поступила в дежурную часть от сотрудников уголовного розыска, которые проводили обыск в доме местного жителя в рамках расследования уголовного дела, передаёт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

Этот мужчина рецидивист, ранее судим за грабежи, разбои и за причинение тяжкого вреда здоровью. При осмотре крытой ограды нашли предметы, похожие на артиллерийские снаряды разных калибров. Полицейские вызвали саперов из ОМОН в Нижнем Тагиле, чтобы определить, представляют ли угрозу найденные предметы. Мужчина пояснил, что нашел их на территории бывшего верхнесинячихинского металлургического завода, где ранее переплавляли металлические части снарядов. Находки саперы изъяли и вывезли для утилизации. По данному факту полиция проводит проверку,цитирует издание начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых.

Депутат думы Алапаевского МО Илья Чиж сообщил, что по словам хозяйки дома, её муж искал возле завода металлолом.