«Накопал снарядов». На Урале в доме уголовника-рецидивиста нашли склад боеприпасов
В частном доме села Верхняя Синячиха обнаружили склад артиллерийских снарядов. Как пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей, боеприпасы хранил хозяин участка — уголовник-рецидивист.
В частном доме в селе Верхняя Синячиха (Свердловская область) найден склад боеприпасов. Артиллерийские снаряды хранил в своем доме уголовник-рецидивист.
Информация о находке поступила в дежурную часть от сотрудников уголовного розыска, которые проводили обыск в доме местного жителя в рамках расследования уголовного дела, передаёт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.
Этот мужчина рецидивист, ранее судим за грабежи, разбои и за причинение тяжкого вреда здоровью. При осмотре крытой ограды нашли предметы, похожие на артиллерийские снаряды разных калибров. Полицейские вызвали саперов из ОМОН в Нижнем Тагиле, чтобы определить, представляют ли угрозу найденные предметы. Мужчина пояснил, что нашел их на территории бывшего верхнесинячихинского металлургического завода, где ранее переплавляли металлические части снарядов. Находки саперы изъяли и вывезли для утилизации. По данному факту полиция проводит проверку,цитирует издание начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых.
Депутат думы Алапаевского МО Илья Чиж сообщил, что по словам хозяйки дома, её муж искал возле завода металлолом.
Жена мужика рассказала, что он по ночам копал металлолом на территории бывшего металлургического завода, вот и накопал снарядов. Территория была оцеплена, дежурили патрульные машины МВД, скорая помощь, и из Нижнего Тагила приехала бригада взрывотехников Росгвардии,рассказал Илья Чиж.