УК «Тагил-Сити» не смогла оспорить штраф за падение 4-летнего мальчика в подъезде

Как сообщила пресс-служба областного суда, инцидент произошёл в марте 2019 года: мальчик упал с третьего этажа на второй через проём между подъездной площадкой и окном, который не был ограждён. После приземления на бетонный пол он был госпитализирован в детскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Мама малыша ранее обращалась к коммунальщикам с коллективным заявлением собственников жилья о проведении текущего ремонта в подъезде, в том числе об установке заградительных решеток на окна между этажами в подъезде. Она понимала, что их отсутствие создает угрозу безопасности передвижения в подъезде с детьми. ООО «УК «Тагил-Сити» не отреагировало на просьбу жильцов, никаких работ не произвел,пишет пресс-служба Свердловского областного суда.

Прокуратура Дзержинского района подала иск в районный суд о компенсации морального вреда, и он был удовлетворён частично — с коммунальщиков была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Однако ответчик не согласился с решением и попытался обжаловать его в областном суде, заявив, что моральный вред не подлежит взысканию по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей мамой мальчика. Судебная коллегия отклонила данный довод.