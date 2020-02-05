УК «Тагил-Сити» не смогла оспорить штраф за падение 4-летнего мальчика в подъезде
Управляющей компании «Тагил-Сити» присудили штраф в 70 тысяч рублей за травму 4-летнего мальчика, которую он получил при падении в подъезде подотчётного УК дома № 103 на Ленинградском проспекте.
Как сообщила пресс-служба областного суда, инцидент произошёл в марте 2019 года: мальчик упал с третьего этажа на второй через проём между подъездной площадкой и окном, который не был ограждён. После приземления на бетонный пол он был госпитализирован в детскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Мама малыша ранее обращалась к коммунальщикам с коллективным заявлением собственников жилья о проведении текущего ремонта в подъезде, в том числе об установке заградительных решеток на окна между этажами в подъезде. Она понимала, что их отсутствие создает угрозу безопасности передвижения в подъезде с детьми. ООО «УК «Тагил-Сити» не отреагировало на просьбу жильцов, никаких работ не произвел,пишет пресс-служба Свердловского областного суда.
Прокуратура Дзержинского района подала иск в районный суд о компенсации морального вреда, и он был удовлетворён частично — с коммунальщиков была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Однако ответчик не согласился с решением и попытался обжаловать его в областном суде, заявив, что моральный вред не подлежит взысканию по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей мамой мальчика. Судебная коллегия отклонила данный довод.
Поскольку по делам о компенсации морального вреда действует презумпция вины причинителя вреда, следовательно, ответчик должен доказать, что в причинении вреда ребенку его вины нет. Однако соответствующих доказательств представлено не было,пояснили в суде.