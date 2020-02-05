В Екатеринбурге во время уроков по подозрению в краже полиция задержала семиклассника
Сегодня, 20:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге полицейские задержали ученика седьмого класса прямо на уроке, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что вчера у одного из учеников пропал телефон. Сегодня полицейские посмотрели видеозаписи с камер наблюдения и вычислили, кто совершил кражу.
В полиции подтвердили информацию и рассказали, что подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Ранее школьник был поставлен на учет за кражу. Сотрудники полиции собираются выступить в суде с ходатайством о помещении мальчика в центр на срок до 30 суток.
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