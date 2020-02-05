В Екатеринбурге во время уроков по подозрению в краже полиция задержала семиклассника

Очевидцы рассказали, что вчера у одного из учеников пропал телефон. Сегодня полицейские посмотрели видеозаписи с камер наблюдения и вычислили, кто совершил кражу.

В полиции подтвердили информацию и рассказали, что подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Ранее школьник был поставлен на учет за кражу. Сотрудники полиции собираются выступить в суде с ходатайством о помещении мальчика в центр на срок до 30 суток.