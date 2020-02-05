В Ивделе осудят заключенного за попытку дать взятку надзирателю

По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый пытался дать надзирателю взятку за пронос мобильного телефона.

Изобличён обвиняемый был в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проведённого сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Свердловской области, которым о факте склонения к коррупционному правонарушению сообщил указанный сотрудник исправительной колонии, отметили в СУ СКР по Свердловской области.