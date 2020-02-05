В Ивделе осудят заключенного за попытку дать взятку надзирателю
Сегодня, 21:51ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Ивделе перед судом предстанет 50-летний заключенный местной колонии за попытку дать взятку надзирателю ИК-63, сообщает «Комсомольская правда».
По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый пытался дать надзирателю взятку за пронос мобильного телефона.
Изобличён обвиняемый был в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проведённого сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Свердловской области, которым о факте склонения к коррупционному правонарушению сообщил указанный сотрудник исправительной колонии, отметили в СУ СКР по Свердловской области.
Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд на рассмотрение.
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