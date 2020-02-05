В Нижнем Тагиле нашли 8-летнего мальчика без сознания. Его мать обвиняет сектантов

Вечером, 4 февраля, в группах Нижнего Тагила в социальных сетях появились посты с благодарностью прохожему, который вызвал скорую, от матери мальчика Евгении Титовой. В постах девушка сообщила, что мальчик пострадал от неизвестного мужчины. Титова также сообщила, что не расскажет подробности пока не решит, что делать с неизвестным мужчиной.

Он (ребёнок — прим. ред.) дома, осмотрен врачом на дому. На больничном у участкового педиатра,добавила Титова в комментариях к посту в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Также известно, что девушка разослала знакомым в социальных сетях сообщение о том, что неизвестный мужчина был в автомобиле и познакомился с мальчиком ещё 3 января рядом с домом 27 на проспекте Строителей. По её словам, он дал ребёнку деньги и разговаривал о «сектанских убеждениях», называя мальчика братом. Она пишет, что 4 января мальчик был найден без сознания у этого же дома.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» информацию о нахождении мальчика подтвердили, однако пояснили, что в объяснении полиции мать мальчика не упоминала ни о каких сектантах

Давая объяснение сотрудникам полиции, она просто сообщила, что ребёнку стало плохо. Какого-либо заявления от неё не поступило. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства,сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

С прессой женщина говорить отказывается. Корреспондент TagilCity.ru позвонил ей на номер, с которого она рассылала сообщения, но та, поняв, что говорит с журналистом, тут же отключила телефон.