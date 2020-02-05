В Серове после обнаружения туберкулеза умерла воспитатель детсада
Сегодня, 17:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Серове умерла 43-летняя воспитатель детского сада № 25, у которой ранее диагностировали открытую форму туберкулеза, сообщает Знак.
Диагноз женщине, по словам заведующей дошкольным учреждением, поставили неделю назад — 29 января. После этого в помещениях началась санобработка, а также диагностика на предмет возможного заражения детей и персонала.
Сегодня стало известно, что воспитатель умерла в ночь на 4 февраля. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позже.
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