В свердловском поселке обнаружили склад боеприпасов

Осмотр производился в рамках уголовного дела. В крытой ограде правоохранители обнаружили предметы, похожие на снаряды. На место выехали сотрудники нижнетагильского ОМОНа.

В результате проведенного обследования обнаружены корпуса от гранат и снарядов, гильзы от снарядов различных калибров. Находка представляла реальную опасность для жизни и здоровья граждан,рассказали в Росгвардии.