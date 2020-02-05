В свердловском поселке обнаружили склад боеприпасов

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В поселке Верхняя Синячиха при обыске в доме местного жителя был найден склад боеприпасов, сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.
Осмотр производился в рамках уголовного дела. В крытой ограде правоохранители обнаружили предметы, похожие на снаряды. На место выехали сотрудники нижнетагильского ОМОНа.
В результате проведенного обследования обнаружены корпуса от гранат и снарядов, гильзы от снарядов различных калибров. Находка представляла реальную опасность для жизни и здоровья граждан,рассказали в Росгвардии.
Боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены.
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