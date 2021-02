Адвокат экс-главы МВД Екатеринбурга заявил об аресте пенсии Игоря Трифонова

Адвокат экс-начальника МВД Екатеринбурга Игоря Трифонова Алан Гамазов сообщил, что у подопечного арестован пенсионный счет.

Как утверждает защитник Игоря Трифонова, на пенсионный счет подозреваемого и на недвижимое имущество наложен арест. Из-за это без денег осталась несовершеннолетняя дочь обвиняемого. Пенсионные средства составляют около 50 тысяч рублей ежемесячно. В число арестованного имущества вошли и наследованные объекты, которые Игорь Трифонов не приобретал на свои средства. Речь идет о квартире и доме в Московской области. Напомним, экс-начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов обвиняется в получении взятки в 7,5 миллионов рублей. Осенью 2020 года его этапировали в ИК-13 в Нижнем Тагиле. Обвиняемого во взятке генерала Трифонова этапировали в Нижний Тагил в спецвагоне

