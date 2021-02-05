Адвокат экс-главы МВД Екатеринбурга заявил об аресте пенсии Игоря Трифонова

Как утверждает защитник Игоря Трифонова, на пенсионный счет подозреваемого и на недвижимое имущество наложен арест. Из-за это без денег осталась несовершеннолетняя дочь обвиняемого. Пенсионные средства составляют около 50 тысяч рублей ежемесячно.
В число арестованного имущества вошли и наследованные объекты, которые Игорь Трифонов не приобретал на свои средства. Речь идет о квартире и доме в Московской области.
Напомним, экс-начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов обвиняется в получении взятки в 7,5 миллионов рублей. Осенью 2020 года его этапировали в ИК-13 в Нижнем Тагиле.