5 февраля самолет, летевший из Екатеринбурга в Симферополь, совершил экстренное приземление в Краснодаре. Одному из пассажиров стало плохо, сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

У трапа женщину встретила бригада «скорой помощи», которая оказала ей первую медицинскую помощь. Однако в больницу пассажирка не поехала, поскольку почувствовала себя лучше и решила продолжить полет. В результате остановка в аэропорту Краснодара заняла почти полтора часа. Напомним, 30 января в аэропорту «Кольцово» из-за состояния здоровья пассажира совершил экстренную посадку самолет, летевший из Южной Кореи в Польшу. Пассажиру стало плохо: в Кольцово экстренно приземлился самолет рейса Сеул — Варшава

