Умер российский актер сериала «Бригада» и «Полицейский с Рублевки» Виталий Альшанский

Актер родился в 1968 году в городе Новочеркасск Ростовской области. Получил высшее образование в театральном институте. Снялся в 75 фильмах и сериалах. В список картин с его участием входят «Бумер», «Черная молния», сериалы «Бригада», «Сыщики», «Полицейский с Рублёвки» и другие произведения.